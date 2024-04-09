الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

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الثلاثاء، 09-04-2024 01:50 م

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

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الوكيل الاخباري - قال جيمس بولارد الرئيس السابق لبنك احتياط سانت لويس في الولايات المتحدة، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال العام الحالي مع تراجع معدل التضخم نحو المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وهو 2 % على المدى المتوسط مع استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "في هذه المرحلة من المرجح أن نأخذ تصريحات اللجنة (لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في أمريكا) ورئيسها بشأن تخفيضات الفائدة المنتظرة خلال العام الحالي 3 مرات على محمل الجد. هذه حالة أساسية".

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وأضاف : "نحن نبحث عن سياسة ناجحة للغاية مع اقتصاد قوي للغاية، لذلك فإن الكثير من الأشياء تمضي بالشكل الصحيح بالنسبة لمجلس الاحتياط حتى الآن".


وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، قد ألمح إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.





 




 

 


 

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