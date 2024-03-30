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السبت، 30-03-2024 02:36 ص

إنتاج النفط الخام الأميركي يتراجع خلال شهر كانون الثاني الماضي

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الوكيل الإخباري - تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في كانون الثاني إلى 12.533 مليون برميل في اليوم، بتراجع 6% عن كانون الاول، بعد طقس بارد عطل بعض الإنتاج.

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وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط الخام في تكساس انخفض أيضا في كانون الثاني إلى 5.361 مليون برميل في اليوم، في نزول بنحو 5% عن الشهر السابق، وانخفض الإنتاج في نورث داكوتا نحو 13 % إلى 1.122 مليون برميل في اليوم.


وكانت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد ارتفعت، بينما انخفضت نواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 22 آذار.


 




 

 


 

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