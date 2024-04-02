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الثلاثاء، 02-04-2024 09:16 ص

النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة.

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وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي" في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأميركية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، أدت إلى رفع الأسعار.


وتوسع نشاط التصنيع في الصين في آذار للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.


وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى تصفية 7 مستشارين عسكريين، من بينهم 3 من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من 6أشهر، وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.

 




 

 


 

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