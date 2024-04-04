الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية اربد: تمديد فترة تجديد رخص المهن يحل العديد من المشاكل الإلكترونية

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 6 مجازر خلال 24 ساعة

الخصاونة يغادر إلى لاهاي

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويحطم مركبات في بيت لحم

هآرتس: أسرى من غزة محتجزون بسجن سري بالنقب

قوات الاحتلال تغتال شابا فلسطينيا في بلدة يعبد

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

أكثر من 800 مليون دولار صرفها البنك الدولي للأردن لمواجهة كورونا

الخميس، 04-04-2024 10:02 ص

الدولار يلتقط أنفاسه.. هدوء قبل تقرير الوظائف الأميركية

041010

الوكيل الإخباري - استقر الدولار اليوم الخميس دون أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة وسط ترقب لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة وارتياح المتداولين إزاء تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول رأوا أنها مطمْئِنة بشأن احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

اضافة اعلان


وظل الين الياباني حبيس نطاق ضيق في الفترة الماضية بسبب احتمالات تدخل السلطات، ولم يشهد تحركا يذكر عن مستوى 151.56 الذي يحوم حوله منذ ثلاثة أسابيع.


وصعد اليورو بنسبة 0.6 % الليلة الماضية وعاد لمنتصف النطاق الذي حافظ عليه طيلة عام عند 1.0837 دولار. 


وجاء التضخم الأوروبي أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة الأوروبية في يونيو.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000

النفط عالمياً يرتفع وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأميركا

LYNXNPEK3303W_L

الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

2378511-1834795738

بنوك مركزية تزيد احتياطياتها من الذهب

0100

تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

12202328124212859491324

خلال ساعات .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

1712153478558

47 بالمئة نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان

أخبار متعلقة
01410

فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

2377691-765492906

الدولار يرتفع وسط تراجع آمال الخفض المبكر للفائدة

553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

2373136-742531680

سعر النحاس يستأنف صعوده وإشارات الفيدرالي تعزز المعادن الصناعية

41141111

النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

2037623

تصريحات رئيس الفيدرالي عن الفائدة تضعف الدولار