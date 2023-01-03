ترقب عالمي لعوامل ستؤثر على أسعار الذهب عالمياً خلال أيام - تفاصيل

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت تقارير اقتصادية عالمية أن عدة عوامل سوف تؤثر على أسعار الذهب عالميا، خلال الأسبوع الحالي الأول من العام الجديد 2023.

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وبينت منصة ( انفستنج) الخاصة بأسعار السوق وأسهم الفوركس، في تقرير لها، ترجمه "الوكيل الإخباري" أن تطورات من شأنها أن تؤثر على الذهب أبرزها : الإعلان عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء المقبل.



كما سيتم الإعلان عن تقرير ( ADP ) للتوظيف المتعلق بالقطاع الخاص يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة.



وأشار التقرير إلى أن سوق العمل القوي في الولايات المتحدة قد يدعم الدولار على حساب الذهب، بالمقابل ضعف التوظيف يدعم الذهب، وهو ما يجعل السعر العالمي متأرجحاً.



ويستقر اعتقاد المستثمرين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتصرف بشكل أبطأ عند الاستجابة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر مع الإبقاء على الرفع بوتيرة أقل.



وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر، اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر صدوره خلال ايام.