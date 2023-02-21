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الثلاثاء، 21-02-2023 03:16 م

تركيا تشتري 58.3 طنا من الذهب بقيمة 3.6 مليار دولار الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات الجمارك السويسرية، اليوم الثلاثاء، أن سويسرا أرسلت ما يقرب 58.3 طنا من الذهب بقيمة 3.3 مليار فرنك سويسري (3.6 مليار دولار) إلى تركيا في يناير، وهو أكبر رقم شهري في البيانات يعود إلى يناير 2012.

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ويرجع هذا الارتفاع - الذي يمثل 42% من إجمالي صادرات الذهب السويسرية – بعد تسارع شراء السبائك، من جانب الأتراك، مع تسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 85% العام الماضي.


يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة آمنة لتخزين الثروة، وقد ارتفع الطلب التركي على المعدن حيث أدى التضخم المرتفع إلى تآكل قيمة عملة الليرة المحلية.


وشحنت 188 طنا من الذهب بقيمة 10.1 مليار فرنك سويسري العام الماضي إلى تركيا ارتفاعا من 11 طنا فقط في 2021.


لكن شحنات يناير تظهر تسارعًا حيث أظهرت بيانات سويسرية أن صادرات الذهب السويسرية إلى تركيا لم تتجاوز 34 طناً في شهر واحد من قب


بعد الزلازل التي ضربت تركيا هذا الشهر، وتسببت في مقتل الآلاف وأضرار اقتصادية هائلة، تحركت الحكومة لتقليل كمية الذهب التي تدخل البلاد من خلال مطالبة البنوك بتوسيع نطاق معاملات الذهب، وجعلها أكثر تكلفة، بجانب تعليق بعض الواردات. ( investing )

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