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الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع السادس وتركيز على قرار رفع الفائدة المقبل

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السبت، 28-01-2023 09:59 ص

الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع السادس وتركيز على قرار رفع الفائدة المقبل

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الوكيل الإخباري - لا يزال الذهب يسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وارتفع الذهب عالمياً في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1931.61 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه قلص مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر كانون الثاني حتى مع ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي للمستهلكين 0.3% على أساس شهري.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي دون تغير عند 1930.20 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 1.4 % إلى 23.5675 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.6 % إلى 1012.25 دولار وخسر البلاديوم 3.3 % مسجلا 1622.14 دولار للأوقية. ( investing )

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