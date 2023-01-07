تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات السيارات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 20 مليار دولار في 2022، بحسب الوكالة الرسمية.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، وجمعية المصدرين الأتراك، فقد زادت تركيا صادراتها السلعية الإجمالية بنسبة 12.9 % العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي في تاريخها بـ 254 مليار.



وبحسب البيانات زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7 في % لتصل إلى حوالي 31 مليار دولار.



وباع قطاع السيارات التركية منتجاته إلى ما يقرب من 200 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، ومناطق حرة خلال العام الماضي. ( سكاي نيوز )

