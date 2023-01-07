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السبت، 07-01-2023 04:38 م

تركيا.. 20 مليار دولار صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة صادرات السيارات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 20 مليار دولار في 2022، بحسب الوكالة الرسمية.

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وبحسب بيانات جمعية أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، وجمعية المصدرين الأتراك، فقد زادت تركيا صادراتها السلعية الإجمالية بنسبة 12.9 % العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي في تاريخها بـ 254 مليار.


وبحسب البيانات زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7 في % لتصل إلى حوالي 31 مليار دولار.


وباع قطاع السيارات التركية منتجاته إلى ما يقرب من 200 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، ومناطق حرة خلال العام الماضي. ( سكاي نيوز )


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