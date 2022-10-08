السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 09:32 ص

تزايد توقعات رفع الفائدة تخفض الاسهم الامريكية

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الوكيل الإخباري- أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد أمس الجمعة، مع نهاية تعاملات الأسبوع، بعد بيانات توظيف قوية لشهر سبتمبر زادت من احتمالية أن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدما في حملته لرفع أسعار الفائدة .اضافة اعلان


وأفادت وزارة العمل أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 % مقارنة بتوقعات الخبراء البالغة 3.7 % في اقتصاد يستمر في إظهار قوته على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم المرتفع عن طريق إضعاف النمو.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير على مدى يومين في وقت سابق من الأسبوع، دفع انخفاض يوم الجمعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للهبوط للأسبوع الرابع على التوالي، في حين سجل المؤشران داو جونز وناسداك انخفاضا للأسبوع السابع على التوالي. ( سكاي نيوز



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