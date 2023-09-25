تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي التركي وهبوط الليرة مستمر

الوكيل الإخباري -

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قالت محافظ البنك المركزي التركي، حفيظة إركان، اليوم الإثنين، إن البنك المركزي مصمم على زيادة الطلب على أصول الليرة التركية.وبينت إركان، إن المؤشرات الأولية تظهر أن حصة أصول الليرة بدأت في الزيادة في محافظ المستثمرين المحليين والأجانب.وعلى الرغم من التصريحات التي من المفترض أن تكون إيجابية بالنسبة للعملة التركية، واصلت الليرة تراجعاته خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.4% أمام الدولار الأمريكي، مسجلة 27.2 ليرة للدولار الواحد، فيما تسجل تراجعا أمام اليورو بنسبة 0.1% إلى 28.9 ليرة لليورو الواحد.