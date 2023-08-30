الأربعاء 30-08-2023
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الأربعاء، 30-08-2023 10:07 ص

الدولار يتعافى مع الترقب لمؤشرات رفع الفائدة

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الوكيل الإخباري - عوض الدولار الأمريكي بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في الجلسة السابقة مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات من سوق العمل تلمسا لمؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.09%  إلى 103.64، وتراجع المؤشر 0.39%  أمس الثلاثاء في أسوأ أداء يومي منذ شهر ونصف.


وانخفض اليورو 0.18% إلى 1.0860 دولار بعد زيادته 0.56 % ، وانخفض الدولار الأسترالي 0.46 % ، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في وقت لاحق من الجلسة وجرى تداوله مقابل 0.64775 دولار.


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