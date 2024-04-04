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الخميس، 04-04-2024 09:09 ص

تصريح جديد من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول موعد خفض أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه من المرجح أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام، رغم التقارير الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا وأن التضخم الأميركي ارتفع في يناير وفبراير.

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وصرح باول في كلمة ألقاها بجامعة ستانفورد بأن البيانات الأخيرة لا تغير الصورة العامة بشكل ملموس، والتي لا تزال تشهد نمواً قوياً، وسوق عمل قويا ولكن يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2% في مسار متعرج في بعض الأحيان.


وأضاف أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام.


وسعى باول، في خطابه إلى تبديد أي فكرة مفادها أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.


ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة خلال ذروة الحملة الرئاسية، في يوليو وسبتمبر.

 




 

 


 

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