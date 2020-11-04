تصريح هام حول عمل المطاعم والحظر الشامل

الوكيل الإخباري - دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، قطاع المطاعم ومحال الحلويات ومرتاديها إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتباع معايير السلامة والصحة ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي لحمايتهم في ظل تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.



واكد حماده في تصريح صحفي صدر اليوم الاربعاء، ان التزام المواطنين باوامر الدفاع والتعليمات والاشتراطات الصحية المطبقة في قطاع المطاعم ومحال الحلويات سيسهم في حماية الجميع وتجنب الاصابة بفيروس كورونا، والمحافظة على مصالح كل الاطراف.



واشار حماده الى ان عدم الألتزام والتقيد بألاوامر والتعليمات الناظمة للعمل في المنشآت التجارية والخدمية في ظل جائحة فيروس كورونا يعد خرقاً واضحاً لأوامر الدفاع ومنعاً لوقف أنتشار الوباء في المجتمع.



واكد ان قطاع المطاعم ومحال الحلويات بعموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل اعباء اغلاقات جديدة او اية اجراءات جديدة تعرقل عملها الذي تأثر بشكل كبير منذ بدء انتشار فيروس كورونا وتعطل النشاط التجاري وتوقف السياحة، مشيرا الى ان حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة على الجميع.



وشدد على ان مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الابقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الاغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.



ودعا حماده المطاعم ومحال الحلويات إلى الالتزام بقرار تمديد فترة الحظر الليلي اليومي الذي يبدأ للمنشآت من الساعة 9 مساء، وللأفراد من 10 مساء وحتى السادسة صباحا، تجنبا للمخالفات والاغلاق.

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وبين ان المطاعم ومحال بيع الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها الى 10 الاف منشأة موزعة على عموم المملكة وتشغل ما يقارب 100 الف عامل.



