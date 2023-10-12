الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الملك يهاتف أمير قطر

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

عاجل

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 02:07 م

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

upload_1649325876_1198992776


الوكيل الإخباري - بينت تقارير جديدة أنه بدأت ثروة برنارد أرنو، في الانخفاض منذ أن وصلت إلى مستوى الـ 212 مليار دولار في يوليو الماضي، حيث خسر ما يقرب من 43 مليار دولار منذ ذلك الحين، إذ تبلغ ثروته الآن حوالي 169 مليار دولار، محتلاً المركز الثاني في قائمة الأثرياء، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

اضافة اعلان


وفي الوقت نفسه، حافظ إيلون ماسك، على موقعه كأغنى رجل في العالم، بثروة تبلغ 241 مليار دولار، بمكاسب بلغت 104 مليار دولار منذ بداية العام.


وفي المركز الثالث جاء مؤسس شركة أمازون دوت كوم جيف بيزوس، بثروة 153 مليار دولار.


وحل بيل غيتس، مؤسس مجموعة مايكروسوفت في المركز الرابع بثروة 125 مليار دولار، بزيادة 15.7 مليار دولار منذ بداية العام.


بينما جاء مؤسس مجموعة أوراكل لاري إليسون، بالمركز الخامس، بثروة تبلغ الآن 125 مليار دولار، وذلك بعدما أضاف ما يقرب من 33 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام الحالي.

إقرأ ايضا
2255

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

252255

النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

5252

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

625e3e4f214ed818a02b829e

اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

أخبار متعلقة
58

إيلون ماسك يتصدر قائمة أغنى شخص في أميركا.. وترامب يغادر القائمة

2223

من هم الأكثر جنياً للمليارات في العالم هذا العام ؟ - أسماء

moved_LYNXMPEHAA0CZ_L

رد فعل ماسك بعد أخبار إنشاء مصنع تسلا في السعودية