تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

الوكيل الإخباري - بينت تقارير جديدة أنه بدأت ثروة برنارد أرنو، في الانخفاض منذ أن وصلت إلى مستوى الـ 212 مليار دولار في يوليو الماضي، حيث خسر ما يقرب من 43 مليار دولار منذ ذلك الحين، إذ تبلغ ثروته الآن حوالي 169 مليار دولار، محتلاً المركز الثاني في قائمة الأثرياء، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

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وفي الوقت نفسه، حافظ إيلون ماسك، على موقعه كأغنى رجل في العالم، بثروة تبلغ 241 مليار دولار، بمكاسب بلغت 104 مليار دولار منذ بداية العام.





وفي المركز الثالث جاء مؤسس شركة أمازون دوت كوم جيف بيزوس، بثروة 153 مليار دولار.



وحل بيل غيتس، مؤسس مجموعة مايكروسوفت في المركز الرابع بثروة 125 مليار دولار، بزيادة 15.7 مليار دولار منذ بداية العام.



بينما جاء مؤسس مجموعة أوراكل لاري إليسون، بالمركز الخامس، بثروة تبلغ الآن 125 مليار دولار، وذلك بعدما أضاف ما يقرب من 33 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام الحالي.