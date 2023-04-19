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الأربعاء، 19-04-2023 12:22 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا انخفض عالميا ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب محليا بنحو 40 قرشا للغرام، لافتة إلى أن سبب الانخفاض يعود إلى عمليات جني أرباح وتصريحات حول نسب الفائدة والاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الطلب والعرض في سوق الذهب محليا ما زال ضعيفا بالنسبة للوقت الحالي، لافتة إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي بالإضافة إلى أن أولويات المواطنين تركز على تحضيرات عيد الفطر.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.

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