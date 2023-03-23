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الخميس، 23-03-2023 01:45 م

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الخميس، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ضعيف بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والتركيز على تأمين الأساسيات.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 40 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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