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السبت، 06-05-2023 01:20 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 330 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 289 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب عالميا شهدت تذبذبات كبيرة خلال الأيام الماضية ووصل إلى إغلاق قياسي عند 2080 دولارا للأونصة الأربعاء الماضي، قبل أن يغلق أمس الجمعة عند 2016 دولارا للأونصة ما انعكس بالانخفاض على أسعار المعدن الأصفر محليا بنحو 30 قرشا اليوم السبت.

وأضافت أن العرض متوسط في السوق المحلي والطلب على شراء الذهب ضعيف في الوقت الحالي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم السبت، 41 دينارا لجهة الشراء من المحلات و39.3 دينارا لجهة البيع.

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