تعرف على سعر أونصة الذهب في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات إن سعر الأونصة شهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل سعرها محلياً اليوم إلى 1250 ديناراً.وأضافت النقابة اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن سعر الليرة الانجليزية في الأسواق المحلية بلغ 272 دينارا أما الرشادي 238 دينارا.وارتفعت أسعار الذهب 20 قرشاً اليوم الاثنين حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.00 دينار وعيار 24 عند 40.10 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.