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الثلاثاء، 07-03-2023 01:13 م

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أفردت وكالة ( اس بي غلوبل) العالمية تقريراً أشارت فيه إلى أن أسعار الذهب عالمياً مُرجحة للارتفاع مع منتصف هذا العام لتصل لمستوى يزيد عن 2000 دولار للأوقية، في ظل ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأكد التقرير الذي ترجمه "الوكيل الإخباري" أن ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي يأتي مع استمرار تدهور الظروف الاقتصادية، وأن البيئة الحالية لا تمكّن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد 5%. 

وبيّن التقرير أن هذه التوترات سوف تبقى الأسعار مرتفعة، بالتالي استمرار التضخم، دون القدرة للوصول إلى معدل 2% مع نهاية العام.

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وقال التقرير إن التوترات التي ما زالت على الساحة الأوكرانية، والصراع الأمريكي الصيني وآخرها بالون التجسس، وتوجه الصين لدعم روسيا عسكريا، كلها عوامل تخلق حالة من عدم اليقين بالمسار الاقتصادي العالمي، وتجعل أسعار الذهب والدولار بتفاوت دائم دون استقرار.


وأكد أن استمرار حالة الصراع سوف تزيد من تعطيل أسعار السلع الأساسية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وبالتالي المزيد من التضخم.

وترجّح التقارير الاقتصادية إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة خلال الشهر الحالي 50 نقطة أساس، وهو ما يجعل السوق مترقباً وفي حالة حذر.

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