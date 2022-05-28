تقرير: اقتصاد الأردن ضمن أكثر اقتصاديات الشرق الاوسط تأثرا بالأزمة الأوكرانية

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة "spglobal" للتصنيفات الائتمانية الدولية تقريراً موسعاً لدراسة وتحليل الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على 35 سوقًا ناشئة على مستوى العالم.

اضافة اعلان



ووجدت الوكالة أن 5 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي ( الأردن ومصر ولبنان والمغرب وتونس) من بين الأكثر تأثراً بالصراع.



وأشار التقرير، إلى أن السبب في تاثر هذه الدول هو أن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبيرعلى واردات الغذاء والطاقة، أو كليهما، مبينة انه ومع ذلك، يختلف الوضع بين البلدان -على سبيل المثال، سيوفر تحول الأردن إلى عقود الغاز طويلة الأجل بعض الحماية من ارتفاع الأسعار.



وأوضح أنه إلى جانب القمح والذرة، تستورد هذه الدول كميات كبيرة من زيت الطهي، وأن نحو 73٪ من إمدادات زيت عباد الشمس في مصر، تأتي من روسيا وأوكرانيا.



وان معظم الصادرات الغذائية من روسيا وأوكرانيا تمر عبر البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تكون مخاطر تعطل التجارة عالية جدًا بسبب الأعمال العدائية المستمرة.

ويشكل الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية أحد مخاطر التضخم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل الغذاء نسبة مئوية أعلى من سلال استهلاك مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.



ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط التضخمية حيث تنفق الأسر المعيشية في الاقتصادات الناشئة عمومًا على الطاقة أقل مما تنفقه على الغذاء، لكن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الدولية سيظل محسوسًا بشدة.

