الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 12:39 م

الشمالي: اتفاقية التجارة مع أميركا من أنجح الاتفاقيات

263329


الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، من أنجح الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، بالنظر إلى حجم الإنجازات المتحققة.

اضافة اعلان


وأشار إلى أنه قبل توقيع الاتفاقية في عام 2001 كانت الصادرات الأردنية إلى أميركا لا تتجاوز 50 مليون دولار، وارتفعت في نهاية 2021 إلى أكثر من ملياري دولار.


وأضاف خلال إفطار نظمته غرفة التجارة الأميركية في الأردن أمس الأربعاء، أن العلاقات الأردنية الأميركية تمثل شراكة حقيقية، وتعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما وقعت أول اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1957، ثم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما عام 2001.


ولفت إلى أن تجارة الخدمات جزء مهم من التبادل التجاري، ويجب العمل على تعزيزها أسوة بتجارة السلع، مؤكدا أن تنويع مجالات التعاون بين البلدين هو رغبة مشتركة للبلدين.


وأكد أن الأردن استطاع تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع شركائه التجاريين، ما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الأردني وفتح أسواق تصديرية تضم أكثر من مليار مستهلك، واستقطاب استثمارات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
420221414535715224076

12مايو.. مساهمو أرامكو يقرون زيادة رأسمالها 25% عبر توزيع سهم لكل 10 أسهم

b71c4f8e-8af5-4ba2-b185-12aad0b582a7

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

626a45c34c59b76f067dcefb

اليورو يهبط أمام الروبل الروسي إلى مستوى هو الأول منذ مارس 2020

ذهب خاص

انخفاض أسعار الذهب محلياً

626a370c4236044a374362d0

بولندا رفضت الغاز الروسي لكنها تواصل شرائه

626a30064c59b76f067dcedf

اليورو مقابل الدولار عند أدنى مستوى في 5 سنوات

أخبار متعلقة
8028397705860e46c7f7931f60a83232

مفاوضات مرتقبة لتقديم مساعدات أميركية للأردن لمدة 5 اعوام

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

1049219444_0_160_3073_1888_1920x0_80_0_0_e138eff7b80a44898511f1f6555fb8af

الأردن يدعو الجانب الأميركي لتجديد اتفاقية منحة القمح

6248054988f56

بحث التعاون في مجالات الأمن الغذائي بين الأردن ورومانيا

imgid528159

3.78 مليون قادم للأردن في 2021 - أرقام

2021-04-28T000000Z_1270431238_RC255N93C8KC_RTRMADP_3_EIB-BONDS

وفد من بنك الاستثمار الأوروبي يزور الأردن