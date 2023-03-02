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الخميس، 02-03-2023 10:14 ص

تقرير عالمي: العالم ما زال ملوثاً بثاني أكسيد الكربون

ثاني-أكسيد-الكربون


الوكيل الإخباري - نشرت الوكالة الدولية للطاقة ( IEA ) تقريراً جديداً لها بينت فيه أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المتعلقة بالطاقة ارتفعت بنسبة تقل عن 1٪ في عام 2022، وهي نسبة أقل مما كان يُخشى، حيث ساعد نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية وكفاءة الطاقة في الحد من آثار زيادة استخدام الفحم والنفط وسط أزمة الطاقة العالمية .

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وقالت الوكالة في تقريرها، إنه على الرغم من أن الارتفاع في الانبعاثات العام الماضي كان أقل بكثير من القفزة الاستثنائية التي تجاوزت 6٪ عام 2021 إلا أن الانبعاثات لا تزال على مسار نمو غير مستدام، وما زال العالم ملوثاً، مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات أقوى لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة ودفع العالم إلى مسار نحو تحقيق أهدافه.


ونوه إلى أنه قد نمت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية في عام 2022 بنسبة 0.9٪، حيث ساهمت الأحداث المناخية القاسية بما في ذلك الجفاف وموجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير غير عادي من محطات الطاقة النووية غير المتصلة بالإنترنت، في زيادة الانبعاثات.


وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم بنسبة 1.6٪ حيث استمرت أزمة الطاقة العالمية في تحفيز موجة التحول من الغاز إلى الفحم في آسيا، وبدرجة أقل في أوروبا.


ونمت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط أكثر من تلك الناتجة عن الفحم ، حيث زادت بنسبة 2.5٪ لكنها لا تزال دون مستويات ما قبل كورونا. 


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