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الأربعاء، 01-03-2023 12:44 م

الصين تعلن عن اكتشاف نفطي

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشركة الصينية الوطنية للبترول البحري CNOOC، في بيان لها، أنها اكتشفت حقلا نفطيا رئيسيا في خليج بوهاي بالبحر الأصفر باحتياطيات تبلغ 100 مليون طن من  الخام.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للشركة الصينية: "في الأول من مارس أعلنت مؤسسة النفط البحرية الوطنية الصينية أنه تم اكتشاف حقل بوزونج 26-6 باحتياطي نفطي يبلغ 100 مليون طن في خليج بوهاي (البحر الأصفر على الساحل من شمال شرق الصين)".

وتقدر الشركة أن البئر في الحقل قادرة على إنتاج نحو 2040 برميلا من النفط الخام و 320 ألف متر مكعب من الغاز يوميا.

ويقع حقل النفط في الجزء الجنوبي من خليج بوهاي في البحر الأصفر، على بعد حوالي 170 كيلومترا من مدينة تيانجين.

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روسيا اليوم

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