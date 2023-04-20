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الخميس، 20-04-2023 01:36 م

تقرير يتوقع ارتفاع أسعار الأرز في العالم خلال العام الحالي

الأرز


الوكيل الإخباري - يتوقع أن يسجل سوق الأرز العالمي في العام 2023 أكبر عجز له منذ عقدين، ما سيدفع بالأسعار نحو الارتفاع بشكل كبير ويؤثر على نحو 3.5 مليار شخص حول العالم، وخصوصًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تستهلك 90% من الأرز في العالم.

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وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق العالمية 17.30 دولار للقنطار، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 14.50 دولار للقنطار حسب تقرير صادر عن Fitch Solutions Country Risk & Industry Research.


وبالنظر إلى أن الأرز هو السلعة الغذائية الرئيسية في عدد من الأسواق الآسيوية، فإن أسعار هذه المادة ستكون هي المحرك الرئيسي لتضخم أسعار الغذاء، وستؤثر على الأمن الغذائي خصوصًا بالنسبة للأسر الأكثر فقرا.


وتوقع التقرير أن يصل العجز العالمي للفترة 2022-2023 إلى 8.7 مليون طن، وهو أعلى عجز مسجل منذ أزمة موسم 2003-2004 عندما تم تسجيل نقص قدره 18.6 مليون طن.


وسُجل نقص في المعروض من الأرز نتيجة الحرب المستمرة في أوكرانيا، إلى جانب سوء الأحوال الجوية في البلدان المنتجة مثل الصين وباكستان.


وفي الصين، أكبر منتج للأرز في العالم، شهدت المناطق الزراعية في مقاطعة جوانجشي وغواندونغ، ثاني أعلى معدل للتساقطات المطرية في 20 عامًا على الأقل.


وباكستان التي تستحوذ على 7.6% من تجارة الأرز العالمية، فقد سجلت تراجعًا بنسبة 31% في الإنتاج بسبب الفيضانات الشديدة.


ويعتبر الأرز محصولًا هشًا إذ يمكنه أن يتأثر بعوامل بسيطة، وترتفع احتمالية فقدان المحصول ككل بسبب ظاهرة النينيو، حسب ما أظهرت دراسة علمية.

 

CNBC

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