توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، اثر تصاعد حدّة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

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ويترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستيضاح الأمر بشأن أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2025.99 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2025.20 دولار.



وتتوقع الأسواق أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء.

