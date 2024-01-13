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السبت، 13-01-2024 11:26 ص

أسعار الذهب ترتفع عالميا بسبب أحداث اليمن

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الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، صعود خلال آخر جلسات تداول هذا الأسبوع، بسبب أحداث اليمن، وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن، إلى الارتفاع بعد تزايد التطورات في منطقة الشرق الأوسط مع تدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وارتفعت أسعار الذهب عالميا، خاصة بسبب الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، حيث وصل سعر الأونصة العالمية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.6%، ليتداول الذهب الفوري عند المستوى 2040 دولارا للأونصة، مرتفعا بمقدار 11 دولارا من سعر الافتتاح، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 3 جلسات عند 2045 دولار للأونصة.


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