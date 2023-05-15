توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي لعام 2023

الوكيل الإخباري -
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم، عن توقعات أكثر إيجابية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي في 2023، مع التوقع بأن تصل نسبة النمو إلى 1.1 % في منطقة اليورو، و1% في التكتل المكون من 27 دولة.اضافة اعلان
وجاء في بيان للمفوضية، أن "البداية الأفضل من المتوقعة" بالنسبة للاقتصاد هذا العام، تأتي بعد تراجع أسعار الطاقة، وتحسن ظروف الإمداد، ودعم معدلات العمالة المرتفعة.
وتوقعت المفوضية من قبل، وتحديدا في شباط /فبراير، تحقيق نمو بنسبة 0.9 في منطقة اليورو، ونمو بنسبة 0.8 % في الاتحاد الأوروبي ككل، إلا أن المفوضية مازالت تحذر من وجود تحديات كبيرة. الاقتصادية