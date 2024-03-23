توقعات بتثبيت اسعار المحروقات محليا الشهر القادم

الوكيل الاخباري- توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ان يتم تثبيت اسعار المحروقات محليا في تسعيرة شهر نيسان المقبل بعد حدوث تغيرات طفيفة على اسعار النفط عالميا.



وبين عقل ل الوكيل الإخباري ان سعر البنزين بنوعيه ترتفع بشكل طفيف بمقدار 5 فلسات لكل لتر، والديزل انخفض بمقدار 7 فلسات.



وأكد ان هذه التغيرات الطفيفة من المتوقع أن تؤدي لتثبيت الأسعار نتيجة تراجع الطلب الصيني وزيادة كبيرة في المعروض.

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وقال عقل أن الارتفاع جاء نتيجة للتقلبات وعدم الاستقرار في اسواق النفط ونتيجة عوامل عدة منها الاخطار الجيوسياسية المتقلبة وتراجع المخزونات العالمية احيانا وزيادة انتاج دول خارج اوبيك+ لتعويض خفض انتاج منظمة اوبيك+ وأجواء الانتخابات الامريكية وكلها عوامل مهمة ومؤثرة على اسواق النفط.



