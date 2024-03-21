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الخميس، 21-03-2024 09:20 ص

أسعار النفط ترتفع عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً اليوم الخميس، بعد تراجعها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة بعد مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو أيار 0.6% أو 52 سنتا إلى 86.47 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 1.6 % يوم أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 0.5% أو 45 سنتا إلى 81.72 دولار للبرميل بعد تراجعها 1.6% في الجلسة السابقة.


وانتهى أجل عقد نيسان يوم أمس الأربعاء بانخفاض 2.1 % عند 81.68 دولار.

 




 

 


 

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