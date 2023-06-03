السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

 
السبت، 03-06-2023 09:30 ص

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

توقعات-بقفزة-كبيرة-لسعر-الدولار-مع-قرار-الاحتياطي-الفيدرالي-رفع-الفائدة


الوكيل الاخباري - توقعت تقارير اقتصادية أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع القادم المنوي عقده في 14 من الشهر الحالي تثبيت أسعار الفائدة بعد رفعها 11 مرة.

اضافة اعلان


وقال مؤشر CME FedWatch، إن الأسواق تتوقع بنسبة 76.1% بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة وذلك عقب بيانات اقتصادية هامة أبرزها ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجددا، الى جانب تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 %.

إلى جانب ذلك أزالت موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تعليق سقف الدين، وتجنب تخلف كارثي عن السداد، أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.


من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي في منتصف حزيران الحالي، وقد أشار بعض كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع إلى أنهم قد يؤيدون عدم تبني زيادة أخرى خلال اجتماعهم المقبل.

إقرأ ايضا
5202316164236606771196

0.3 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

273799

صندوق النقد العربي: المنطقة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

WhatsApp Image 2023-06-03 at 9.06.27 AM

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

444

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

114

أوكرانيا تضع خطة بديلة للتصدير إذا انهار اتفاق الحبوب

1685733432627

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

أخبار متعلقة
1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

1412

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

LYNXMPEBAT0DL_L

أسعار الذهب عالمياً تتراجع 1.5%

LYNXMPED1M0ED_L

الذهب ينخفض عالمياً مع وجود عدة مخاطر في السوق

2531

مجلس الحكام: الفيدرالي يتجه للطريق الصحيح بشأن مسار التضخم