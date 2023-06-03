توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - توقعت تقارير اقتصادية أن يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي في الاجتماع القادم المنوي عقده في 14 من الشهر الحالي تثبيت أسعار الفائدة بعد رفعها 11 مرة.

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وقال مؤشر CME FedWatch، إن الأسواق تتوقع بنسبة 76.1% بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة وذلك عقب بيانات اقتصادية هامة أبرزها ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجددا، الى جانب تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 %.



إلى جانب ذلك أزالت موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تعليق سقف الدين، وتجنب تخلف كارثي عن السداد، أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.



من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي في منتصف حزيران الحالي، وقد أشار بعض كبار مسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع إلى أنهم قد يؤيدون عدم تبني زيادة أخرى خلال اجتماعهم المقبل.

