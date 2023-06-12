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الإثنين، 12-06-2023 02:13 م

توقع رفع المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مجدداً بعد ايام

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الوكيل الإخباري - يرجّح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجددا يوم الخميس المقبل ليمضي قدماً في معركته للسيطرة على التضخم رغم دخول منطقة اليورو في حالة ركود.

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ويتوقع محللون أن يستنسخ صانعو سياسات البنك المركزي الأوروبي خطوة الشهر الماضي عبر زيادة تكاليف الإقراض بـ25 نقطة أساس، ليرتفع معدل الفائدة الذي يُراقب عن كثب إلى 3.50%.

وستكون هذه 8 مرة على التوالي ترفع فيها المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا معدل الفائدة .


وتباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى 6.1% من عام لآخر في مايو بعدما سجّل ذروة بلغت 10.6% في أكتوبر، ما يدل على تأثير جهود البنك المركزي الأوروبي.

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