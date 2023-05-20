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السبت، 20-05-2023 09:10 ص

لهذا السبب ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بقوة نحو الـ 2000 دولار للأوقية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب بشكل قوي بمرور التداولات في ظل بعض التطورات المهمة والتي عززت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول رفع الفائدة، بالإضافة إلى التطورات السلبية حيال أزمة سقف الديون الأمريكية.

وخلال تعاملات ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.20% تقريبا وسجلت حوالي 1980 دولار للأوقية.

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وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الاَجلة لمعدن الذهب بنحو 1.18% وسجلت حوالي 1983 دولار للأوقية.

ولقد ارتفع الذهب بفعل بعض التطورات والتي عززت الطلب عليه باعتباره ملاذ اَمن وعلى رأسها تزايد المخاوف بالأسواق حيال رفع الفائدة الأمريكية مجددا .

وصرح جيرو باول بأن التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأنه قد لا يكون الفيدرالي الأمريكي مضطرا إلى رفع الفائدة أكثر بسبب تشديد شروط الائتمان المصرفي.

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