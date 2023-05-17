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الأربعاء، 17-05-2023 03:47 م

بيانات أمريكية هامة تنذر بارتفاع التضخم

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الوكيل الإخباري - أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة للتو تراجع تصاريح بناء المنازل لـ 1.416 مليون، مقابل 1.437 مليون متوقع، فيما سجلت القراءة السابقة 1.430 مليون ولكن تم تنقيحها لتسجل 1.437 مليون تصريح. إذ تسجل التصاريح انخفاضًا بنحو 1.5% خلال شهر أبريل.

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وتشير هذه البيانات إلى تراجع في تصاريح المنازل التي تم بناؤها مقارنة بالتوقعات أو بالقراءة السابقة، بما يعني أن أسعار السكن سوف تستمر بالارتفاع، وهذا ما تظهر أثاره قوية في بيانات التضخم الأمريكي المرتفع.


وفي الوقت نفسه، أثرت معدلات فائدة الرهن العقاري المرتفعة والنقص الحاد في المنازل المعروضة للبيع على الطلب على الرهن العقاري، مما ينذر بارتفع أسعار المنازل، الأمر الذي سينعكس في مؤشر أسعار المستهلكين.


وانخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 4.8٪ الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لمؤشر جمعية المصرفيين للرهن العقاري المعدل موسمياً. حيث كان الحجم أقل بنسبة 26٪ عن نفس الأسبوع قبل عام.

 

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