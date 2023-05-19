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توقف مفاوضات سقف الدين تدفع النفط للتراجع

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الجمعة، 19-05-2023 08:27 م

توقف مفاوضات سقف الدين تدفع النفط للتراجع

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن أوقف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، وإدارة الرئيس جو بايدن، المحادثات حول رفع سقف ديون الحكومة، مما يهدد بالتخلف عن السداد الذي قد يخفض الطلب على الطاقة.

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لكن وبالرغم من هذه التراجعات، يتجه خام برنت وخام نايمكس الأميركي لتسجيل أول مكاسب أسبوعية لهما خلال شهر.


ليس هناك الكثير من الوقت لدى بايدن والجمهوريين في مجلس النواب، للاتفاق على صفقة لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. ( سكاي نيوز )










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