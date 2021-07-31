السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 09:11 ص

تونس تستأنف شحن الفوسفات بالقطار لأول مرة منذ عام

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الوكيل الإخباري- نقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية التونسية، شحنات فوسفات بالقطار، يوم أمس الجمعة، للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية.

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ويعد هذا التطور دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.


وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إنها استئأنفت حركة سير قطارات نقل الفوسفات والبضائع على الخط عدد 13.


وأضافت، أنها قامت بتسيير قطار بين المتلوي والصخيرة من 20 عربة لنقل 1300 طن من الفوسفات.

 

وكانت تونس في السابق واحدة من أكبر دول العالم إنتاجا للفوسفات المستخدم في إنتاج الأسمدة لكن حصتها السوقية تراجعت بعد انتفاضة عام 2011.

 

وأضرت احتجاجات وإضرابات في تونس منذ ذلك الحين بإنتاج البلاد وتسببت في خسائر بمليارات الدولارات.
 

وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.


وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد انتقد يوم الخميس الماضي، ما قال إنها محاولة أحد نواب البرلمان تحريض المحتجين على إعاقة خط السكك الحديدية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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