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الأحد، 03-04-2022 09:48 ص

حرب أوكرانيا ستكلف أوروبا نحو 1.5% من النمو الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - قالت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش الفرنسية" إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلّف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".

وأشارت إلى أن درجة عدم اليقين تبقى "عالية" في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء "تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية".

ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع "يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا" وأن ذلك "قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضا (محاصيل) عام 2023".

وقالت بون إن "التضخم سيظل مرتفعا هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب". واستجابة لذلك، توصي "بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز" الأزمة.

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