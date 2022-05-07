السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السعودية تنشر نسب النساء اللاتي ادّين العمرة في العشر الأواخر من رمضان

هام من الضريبة بشأن موعد تقديم إقرار الدخل

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

الحاج توفيق يؤكد ورود شكاوى تتعلق بنقص واردات الدواجن للأسواق

كنعان: اقتحامات الأقصى سياسة ابرتهايد مرفوضة اخلاقياً وقانونياً

محمد وسلمى يتصدران.. تعرّف على أكثر أسماء الذكور والإناث تكراراً في الأردن عام 2021

السعودية تضع شروطاً صحية جديدة للمعتمرين والحجاج - تفاصيل

وفاتان و44 إصابة إثر 855 حادثا مروريا يومي الخميس والجمعة

ازدحام مركبات المسافرين على منفذ الحديثة العمري الحدودي

انخفاض أسعار الذهب محلياً

السبت، 07-05-2022 10:34 ص

خبيرة: إفلاس الولايات المتحدة ممكن في حالتين

627608d742360413a3370619


الوكيل الاخباري- قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية أوكسانا خولودينكو، إنه من المحتمل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون على المدى المتوسط وكذلك البعيد.

وذكرت أن الاحتمال الأول - وارد في غضون 1-2 سنوات ، والثاني - في سياق أكثر من 10 سنوات. الخيار الأخير هو الأرجح، لكن حدوثه يرتبط بوقوع أحداث غير متوقعة أي ما يسمى "بالبجعة السوداء"- نظرية البجعة السوداء (بالإنجليزية: Black swan theory) هي نظرية تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة.

اضافة اعلان

 

وأضافت خولودينكو، التي تشغل منصب رئيسة قسم التحليل في شركة استثمارية، أنه يوجد خياران للتخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة. في الحالة الأولى، رفض زيادة حد ديون الدولة، في الحالة الثانية - رفض دفع الفائدة فيما يتعلق بالالتزامات.

وتابعت الخبيرة القول: "فيما يتعلق بموضوع رفع حد الدين الوطني، كقاعدة عامة، تجري نقاشات طويلة في الكونغرس. عادة ما يتم حل المشكلة حول الموعد النهائي. إذا تأخر القرار الإيجابي، يتم إطلاق إجراء فني مؤقت لخدمة الدين العام".

وأضافت أن سيناريو التخلف عن سداد الديون ممكن، لكن من الناحية النظرية فقط.

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
التضخم يقفز في تركيا

ضاعفت أسعار المواد الأساسية 4 مرات.. الليرة التركية تتراجع مجدداً

6f05782e-eottrdgwkaacv6o

قطر: أسعار القطاع الفندقي تسجل ارتفاعا كبيرا مع قرب موعد المونديال

WhatsApp-Image-2020-04-14-at-5.49.17-PM

9 بواخر ترسو على أرصفة العقبة خلال عطلة العيد

000_329J2J7_0

تدشين خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوروبية

28931

أسهم أوروبا تسجل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين

146-025525-decline-in-shale-oil-production-in-america_700x400

أسعار النفط ترتفع للأسبوع الثاني على التوالي.. وبرنت يصعد 4%

أخبار متعلقة
xxx

شركة أمريكية تشتري خام مربان الإماراتي بديلا للنفط الروسي

3333-5

تونس تقر زيادة جديدة في أسعار المحروقات لخفض عجز الميزانية

6257858e4c59b72bcc372f78

الولايات المتحدة تشهد تضخما لأول مرة منذ 50 عاما

6257a13342360426604b58d7

صحيفة أمريكية: روسيا أقامت كونا بديلا لا مكان فيه للدولار

download (2)

أسعار المواد الغذائية عالميا.. قفزة عملاقة تُنذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية

image

السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال ثروات حقل الدرة الطبيعية