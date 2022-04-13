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الأربعاء، 13-04-2022 03:57 م

أسعار المواد الغذائية عالميا.. قفزة عملاقة تُنذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - اشتعلت أسعار الغذاء العالمية مسجلة أكبر ارتفاع لها منذ سنوات، بعد أن أثرت الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب والزيوت النباتية، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفقر والجوع في البلدان الفقيرة، بما فيها بعض الدول العربية.

أظهر مؤشر أسعار الغذاء لشهر مارس الماضي والصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تسجيل أكبر ارتفاع شهري منذ 14 عاماً، حيث ارتفع المؤشر إلى ثالث أعلى مستوى قياسي له على التوالي.

وقفزت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 12.6% مقارنة بما كانت عليه في فبراير، وهو ارتفاع وصفته المنظمة بـ "القفزة العملاقة".

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