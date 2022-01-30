خبير نفطي: أسعار المحروقات اثقلت كاهل المواطن وعلى الحكومة تثبيتها

الوكيل الاخباري - قال الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل، إن أسعار المحروقات أصبحت كبيرة ومرهقة جدا للمواطن، داعياً الحكومة الى اعادة النظر بها أو تثبيتها لدعم المواطن في ظل ظروف جوية صعبة وظروف اقتصادية اصعب.



وبين عقل لـ " الوكيل الاخباري" أن أسعار النفط والمشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادة بسبب تزايد الطلب، والنقص الذي تعانيه بعض الدول الاوروبية من مادة الغاز، ما أجبرهم على التوجه الى النفط ومشتقاته الأقل سعراً، إلى جانب الأثر المحدود للمتحور اوميكرون، والتوتر الحاد بين روسيا وأوكرانيا.

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وأوضح أن اسعار المحروقات مرتفعة جداً، وأصبحت فوق طاقة المواطن، ما أثر على قدرته الشرائية بشكل حاد، وباتت كل زيادة على الأسعار يعوضها المواطن على حساب نفقات حياتية هامة مثل التعليم والصحة.



واشار عقل إلى انه اصبح من الضروري مراجعة الوسائل والأدوات لخفض أسعار المحروقات، لتخفيض التكلفة على المواطن.