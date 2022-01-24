الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون إن أعلى حمل كهربائي تم تسجيله اليوم الاثنين لغاية الساعة الرابعة مساء بلغ 3900 ميغاواط في الساعة 15:00 فيما سجل أعلى حمل شهدته المملكة بتاريخ 19/1/2022 في الساعة 17:25 وبلغ 4010 ميجاواط.

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وبين اللبون رفع جاهزية القطاع، وطالبت الجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز بتكثيف الجهود، ورفع جاهزيتها استعدادا لتداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المملكة.



وقال إن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في القطاع برفع جاهزيتها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي، وضمان ديمومة تزويد المملكة باحتياجاتها من المشتقات النفطية وجاهزية ورش العمل في قطاع الكهرباء للتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي ومعالجتها بالسرعة الممكنة، حاثاً شركات القطاع على التعاون البيني لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.

وأضاف أن الهيئة تتابع من خلال مركز المراقبة والطوارئ وكوادرها في الميدان، التزام شركات القطاع بشروط الترخيص، وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وما يصاحبها من ارتفاع متوقع في الأحمال الكهربائية وزيادة الطلب على المشتقات النفطية، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.

وأكد اللبون على أن الهيئة ستواصل من خلال الضابطة العدلية متابعة اداء الشركات وفقاً للتشريعات النافذة. ونفذت الهيئة منذ صباح اليوم حملة مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة، وسيستمر مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية على مدار الساعة.





