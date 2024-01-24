رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق يتوقع بدء خفض الفائدة في آذار القادم

الوكيل الإخباري - توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس، جيمس بولارد، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في آذار المقبل، قبل أن يصل التضخم إلى 2%.

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وتوقع بولارد أن معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، قد يتباطأ إلى حوالي 2%، بحلول الربع الثالث من عام 2024.



رجح إن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في آذار قبل أن يصل التضخم إلى 2%، وهو وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق.



وتتوقع الأسواق 5 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.