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الثلاثاء، 25-10-2022 11:23 ص

رئيس جمعية رجال الأعمال: التجارة الخارجية للمملكة بدأت تتعافى

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التجارة الخارجية للمملكة بدأت منذ بداية العام الحالي 2022، تتعافى بشكل ملحوظ من التداعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.اضافة اعلان


وقال الطباع، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن انفتاح الاقتصاد الوطني تجارياً على العالم، جاء لامتلاكه لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الدول على المستوى العربي والدولي، الأمر الذي دعم هذا التعافي.

وأضاف أن الجمعية أعدت تقريرا حول التجارة الخارجية في الأردن خلال الفترة 2017 و2021، وذلك لأهمية تحليل أبرز التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على مختلف مؤشرات القطاع الخارجي، موضحا أن مؤشرات التجارة الخارجية بدأت تظهر تحسناً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نمت الصادرات الوطنية بمعدل 45.5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، إلى جانب نمو المستوردات بنسبة 38.6 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.6 بالمئة.

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