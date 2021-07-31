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السبت، 31-07-2021 02:38 م

رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

بنزين


الوكيل الإخباري - قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، رفع أسعار المحروقات لشهر آب بنسب متفاوتة.

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وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول إلى الواحد والثلاثين من آب المقبل).


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر تموز.


وانعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، حيث ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تموز بمقدار 20 فلسا ليصبح 830 فلسا للتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1070 فلسا للتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، وارتفع سعر الكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 615 فلسا للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 75 دولار للبرميل في شهر تموز الحالي مقابل 72.9 دولار للبرميل المسجل في شهر حزيران الماضي.


 




 

 


 

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