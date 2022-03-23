روسيا: بلوغ سعر الغاز في أوروبا 4000 دولارا ليست سقفا

الوكيل الاخباري-حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان

وأشار إلى أن صعود سعر الغاز إلى 4000 دولارا ليست سقفا نهائيا، أي أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر.



وقال نوفاك إن سعر الغاز الطبيعي في أوروبا عند مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب ليس هو الحد الأقصى لصعود سعر المادة، إذ أن حجم الغاز الطبيعي المخزن في مرافق التخزين الأرضية أقل بكثير من العام الماضي.



كذلك أشار نوفاك إلى أن مخزونات الديزل الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2008.



وأكد نوفاك، أن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كسلاح، كما أنه يتم تنفيذ إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا وفقا للعقود المبرمة.



كذلك علق نائب رئيس الوزراء الروسي على ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم بمشكلة ارتفاع أسعار الوقود لديها على روسيا، لكن لا علاقة لروسيا بهذه المسألة.

روسيا اليوم