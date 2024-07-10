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الأربعاء، 10-07-2024 02:17 م

روسيا تقر ضرائب جديدة قد تُدر 30 مليار دولار إضافية

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب في البرلمان الروسي، الأربعاء، بشكل نهائي زيادات ضريبية اقترحتها وزارة المالية، ستتضمن زيادة معدلات تصاعدية لضريبة الدخل وزيادة ضريبة الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة، وفرض ضرائب جديدة على استخراج المعادن.

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وقد تضيف الزيادات الضريبية، التي تستهدف في الغالب الشركات والأثرياء، 30 مليار دولار إضافية إلى إيرادات ميزانية العام المقبل، مما سيسمح لموسكو بزيادة الإنفاق وتمويل حربها في أوكرانيا دون المساس بالاستقرار المالي.


ووافق المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) على هذه الإجراءات في المراجعة الثالثة والأخيرة.


وعادةً ما يكون إقرار مشروع القانون من خلال مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ) في البلاد وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه مجرد إجراء شكلي.

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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