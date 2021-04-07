الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين

الوكيل الإخباري - حام الدولار اليوم الأربعاء، قرب أقل مستوى في أسبوعين عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة.

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ويترقب المتعاملون في السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يصدر لاحقا أثناء الجلسة لتحديد المسار المستقبلي للعملة الأمريكية.



وشهد الربع السابق من العام الجاري قفزة سريعة لعائدات سندات الخزانة الأمريكية وأقوى موجة صعود للدولار الأمريكي في سنوات، بفضل تنامي التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي للتخلي عن تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر حتى 2024.



وقال صندوق النقد الدولي أمس، إن الانفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري.



وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل الدولار 92.368 نقطة مقابل سلة من العملات، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439 نقطة، والتي بلغها في 30 مارس الماضي.

المصدر : روسيا اليوم