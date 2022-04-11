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الإثنين، 11-04-2022 01:02 م

سوسيتيه جنرال المالية الفرنسية تعلن مغادرتها السوق الروسية

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الوكيل الاخباري-أعلنت المجموعة المالية الفرنسية "سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع الأنشطة التجارية في روسيا على خلفية الأحداث المرتبطة بأوكرانيا.

ووفقا لبيان نشرته المجموعة الفرنسية سيتم بيع أصولها في بنك "روس بنك" (Rosbank) وأعمال التأمين لشريكتها سابقا في البنك مجموعة "إينتروس" (Interros).

وجاء في بيان صدر عن "سوسيتيه جنرال" اليوم الاثنين: "توقف "سوسيتيه جنرال" أنشطتها المصرفية والتأمينية في روسيا وتعلن عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها بالكامل في "روس بنك" (Rosbank) وشركات التأمين الروسية التابعة للمجموعة إلى مجموعة "إينتروس" (Interros)، المساهم السابق في (روس بنك)".

وأضافت: "بهذه الاتفاقية، التي تم إبرامها بعد عدة أسابيع من العمل المكثف، ستخرج المجموعة بطريقة فعالة ومنظمة من روسيا، مما يضمن الاستمرارية لموظفيها وعملائها".

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الأسابيع المقبلة، وبحسب البيان فقد وافقت اللجنة الحكومية الروسية لمراقبة الاستثمار الأجنبي على الصفقة.

ووفقا لشروط الصفقة ستواصل "روس بنك" (Rosbank) أنشطتها وتطورها في روسيا وتحتفظ بمكانة الشريك المميز لـ"سوسيتيه جنرال".

وجاء إعلان "سوسيتيه جنرال" تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على روسيا في ظل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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روسيا اليوم


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