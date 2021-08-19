سوق العملات المشفرة في حالة انتعاش

الوكيل الاخباري- تعيش العملة المشفرة ”بيتكوين“ وبقية العملات الرقمية، حالة انتعاش، فيما تشير بيانات مواقع مالية أمريكية، إلى أن اسعار العملات قد تعاود الصعود للمستويات القياسية.



وأوضح مؤسس موقع ”ديجيفوكس“، لأبحاث العملة المشفرة، نيكولاس ميرتين، في تقرير نشرته مواقع مالية أمريكية، اليوم الخميس، أن ”بيتكوين“ أكبر عملة رقمية في العالم بالقيمة السوقية تتصرف “ كأنها دخلت مرحلة تطور داخل سوق صاعدة، بدلا من تحركها داخل الأسواق الهابطة.“



وقال ميرتين في التقرير ”اعتقد أن ”بيتكوين“ وأسواق العملات الرقمية تبدو وكأنها في منتصف انتعاش كامل للعودة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.“

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المصدر: إرم