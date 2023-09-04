شركس: رفع الفوائد على القروض والتسهيلات أداة لتحقيق استقرار سعر صرف الدينار

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

بين محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن أهداف عمل البنك هي الاستقرار النقدي، الذي يعتبر حجر الأساس في نمو سليم في الاقتصاد والحفاظ على الاستثمار في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من التخطيط بشكل سليم.وأشار شركس خلال اجتماع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، إلى أن رفع الفوائد على القروض والتسهيلات تعتبر أداة لتحقيق استقرار سعر الصرف للدينار، من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي وعدم ارتفاع نسبة التضخم.وأكد أن البنك المركزي يُطبق سياسات وأدوات ترمي لتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على صحة الجهاز المصرفي.وتتطرق إلى معدل كفاءة رأس المال وقياس المخاطر في توظيف رأس المال لقياس قدرة القطاع المصرفي على العمل تحت الضغوط والقدرة على التعامل مع الأزمات بشكل صحي، مؤكدًا أن التجربة أثبتت قوة القطاع المصرفي من خلال تطبيق سياسات البنك المركزي.