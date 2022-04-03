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الأحد، 03-04-2022 03:59 م

صادرات إربد خلال آذار الماضي 115 مليون دولار

الصادرات-الأردنية


الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر آذار الماضي 115 مليون دولار مقارنة مع 91 مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضي 2021، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26,5 بالمئة.

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وبحسب تقرير صادر عن الغرفة اليوم الاحد، فأن مدينة الحسن الصناعية صدرت ما قيمته 106 ملايين دولار من حجم صادرات المحافظة خلال الشهر الماضي مقابل 7,3 مليون دولار لمدينة السايبر سيتي فيما توزعت باقي الصادرات وقيمتها 1.5 مليون دولار على باقي مناطق المحافظة.


وأشار البيان إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على مركز الريادة في حجم الصادرات الكلية للمحافظة بصادرات بلغت 104 ملايين دولار تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 3,6 مليون دولار والصناعات الدوائية واللوازم الطبية بقيمة 3,1 مليون دينار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات التعدينية والانشائية والتعبئة والتغليف والكرتون.


وأشار رئيس الغرفة هاني ابو حسان إلى أن السوق الاميركية استوعبت 83,45 مليون دولار من صادرات المحافظة تلتها الدول العربية بقيمة صادرات بلغت 7.49 مليون دولار منها 6.5 مليون دور صدرت بحسب اتفاقية الدول العربية فيما توزعت باقي الصادرات على السوق الكندية وأسواق دول جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول.

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